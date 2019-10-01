Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на подписание Украиной формулы Штайнмайера, выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там находятся военные. Об этом он заявил на брифинге во вторник в Киеве.

"Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет", - сказал он.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Напомним, что Зеленский подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера.

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