Зеленский заявил, что выборов на неподконтрольном Донбассе не будет, пока там есть любые военные
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на подписание Украиной формулы Штайнмайера, выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там находятся военные. Об этом он заявил на брифинге во вторник в Киеве.
"Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные. Если там будут любые, вы понимаете, любые войска, выборов не будет", - сказал он.
"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.
Напомним, что Зеленский подтвердил подписание Украиной формулы Штайнмайера.
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