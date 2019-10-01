Украинский президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с.Петровское Донецкой области и г.Золотое Луганской области. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания ТКГ во вторник.

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск – я всех поздравляю с началом, очень верим в это - разведении войск в Петровском и Золотом. Хочу успокоить, кстати, местное население. Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность. Примером этому является – вы знаете прекрасно ситуацию в Станице Луганской, где произошло успешное разведение войск", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщила, что сегодня украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы в Минске. Под документом, ранее согласованным советниками глав "нормандской четверки", поставил подпись представитель официального Киева Леонид Кучма.

Как сообщалось, сегодняшняя встреча ради второй попытки подписать документ анонсировалась 30 сентября. СМИ писали, что в Минске вновь соберутся представители "ДНР" и "ЛНР", Леонид Кучма, а также Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в качестве международных посредников.

Первая попытка подписать "формулу Штайнмайера" была предпринята 18 сентября.