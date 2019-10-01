Сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России нанесли ножевое ранение у входа на работу. Мужчина скончался в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Владислав Капустин скончался только что", - рассказал источник.

По данным российских СМИ, потерпевший - полковник СКР Владислав Капустин.

Как сообщает "Интерфакс", мужчина, который напал с ножом на сотрудника Следственного комитета РФ (СКР) в здании ведомства в Техническом переулке в Москве, оказался 39-летним жителем Санкт-Петербурга.

До этого стало известно, что нападавшего задержали, с ним работают следователи.

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