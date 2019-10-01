Британская певица Адель через несколько дней после официального развода была замечена с новым мужчиной. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Новым избранником 31-летней поп-звезды после расставания с мужем Саймоном Коннекки стал 37-летний уроженец Тоттенхэма Джозеф Джуниор Аденуга, известный под сценическим псевдонимом Скепта.

Пару засекли две недели назад в Лондоне на праздновании дня рождения Скепты.

Скепта. Фото: dailymail.co.uk

По словам источника The Daily Mail, между влюбленными установилась тесная связь. А их общие друзья надеются, что они музыканты станут прекрасной парой.

Напомним, в январе этого года Адель закрыла свое концертное агентство и объявила об окончательном уходе со сцены рази семьи. Но через несколько месяцев, в апреле, сообщила, что разводится со своим мужем, предпринимателем по профессии.

Однако на официальный развод Адель подала только в середине сентября.