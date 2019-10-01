Сразу после развода у певицы Адель появился новый темнокожий мужчина. Фото
Британская певица Адель через несколько дней после официального развода была замечена с новым мужчиной. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
Новым избранником 31-летней поп-звезды после расставания с мужем Саймоном Коннекки стал 37-летний уроженец Тоттенхэма Джозеф Джуниор Аденуга, известный под сценическим псевдонимом Скепта.
Пару засекли две недели назад в Лондоне на праздновании дня рождения Скепты.
Скепта. Фото: dailymail.co.uk
По словам источника The Daily Mail, между влюбленными установилась тесная связь. А их общие друзья надеются, что они музыканты станут прекрасной парой.
Напомним, в январе этого года Адель закрыла свое концертное агентство и объявила об окончательном уходе со сцены рази семьи. Но через несколько месяцев, в апреле, сообщила, что разводится со своим мужем, предпринимателем по профессии.
Однако на официальный развод Адель подала только в середине сентября.