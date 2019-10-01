Полиция Гонконга 1 октября впервые применила огнестрельное оружие против демонстрантов, с июня устраивающих массовые акции протеста. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Во время столкновений с полицией получил пулевое ранение в грудь 18-летний участник демонстрации. Его доставили в больницу в критическом, но не угрожающем жизни состоянии. Врачи уже сделали ему операцию.

Кроме того, в толпу демонстрантов распылили слезоточивый газ. Более 100 человек задержаны.

Фото: scmp.com

Протестные акции сегодня проходят по всему Гонконгу. Они приняли особенно ожесточенный характер в связи с празднованием на материковом Китае 70-летия образования КНР.

Раньше для разгона демонстраций полиция применяла резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, но не огнестрельное оружие.

Напомним, жители Гонконга возмутились законопроектом об экстрадиции преступников на материковый Китай, который, по их мнению, приведет к утрате автономии. Акции протеста начались еще весной.

В июле митинги переросли в беспорядки и вооруженные столкновения протестующих с полицией. В сентябре на гонконгский майдан подтянулись даже школьники.

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