Во вторник, курс украинской гривни на межбанковском валютном рынке упал до 24,645 грн/$1 с 24,36 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к окончанию торгов составили 24,63-24,66 грн/$1, тогда как Нацбанк на 2 октября установил официальный курс 24,555302грн/$1.

По информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 1 октября снизился до 24,5479 грн/$1 с 24,1622 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 2 октября до 24,555302 грн/$1 по сравнению с 24,197474грн /$1 на 1 октября 2019г.

Напомним, в пятницу на межбанке курс доллара опустился до 24,07 грн/$1. Так всего за два дня новой недели курс гривни обвалился сразу на 57 копеек.

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