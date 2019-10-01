Киевская прокуратура №7 совместно со Службой безопасности Украины задержала адвокат, который мошенническим путем завладел государственной недвижимостью на ул. Банковой в столице и пытался его продать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.



Как установило досудебное расследование, для махинаций мошенник использовал анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году. На основании поддельных документов он зарегистрировал право собственности на недвижимость, которая находилась на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью. Стоимость объекта составляет около 5 млн гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В прокуратуре отмечают, что с 2003 года объект недвижимости у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины".



Оформив право собственности, юрист пытался продать помещение арендаторам за 130 тысяч долларов. Однако его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины работники прокуратуры и спецслужбы.



Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Следственные действия пока продолжаются. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к совершению преступления.