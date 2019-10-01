"Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов ко Дню защитника Украины и Покровы Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, на эти праздники будут курсировать такие дополнительные поезда:

поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 12 и 14 октября в обоих направлениях. Из Киева отправление в 7:42 и прибытие во Львов в 18:13. Из Львова поезд отправится в 11:54 и прибудет в Киев в 21:47.

поезд № 237 Киев - Днепр осуществит рейсы в обоих направлениях 11 и 14 октября. Из Киева отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 6:12. Из Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.

поезд № 205 Покровск - Харьков в обоих направлениях будет курсировать 13 и 14 октября. Отправление из Покровска в 9:20 и прибытие в Харьков в 14:49. Обратно поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

поезд № 242/241 Одесса - Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, из Днепра - 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление в 23:48 и прибытие в Днепр в 9:32. Обратно отправление в 22:30 и прибытие в Одессу в 8:10.

поезд № 168 Львов - Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября в обоих направлениях. Отправление со Львова в 9:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

поезд № 779/780 Сумы - Винница будет курсировать 14 октября. Из Сум поезд отправится в 5:35 и прибудет в Винницу в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43 и прибудет в Сумы в 21:34.

В "Укрзализныце" напомнили, что билеты на поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Напомним, что Укрзализныця объяснила закупку полотенец по 4 тысячи за штуку заботой о культурном наследии.

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