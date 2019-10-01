Украина после месяцев тяжелых раздумий и одного отказа подписала "формулу Штайнмайера" по Донбассу. Она регламентирует порядок проведения выборов на неподконтрольных территориях - и предоставления им особого статуса.

Что крайне важно - сегодня согласованный Киевом документ зачитал сам Зеленский. Впервые обнародовав - пусть и устно - его официальный текст.

Правда, Зеленский от себя добавил, что никаких выборов не будет, пока в Донецке и Луганске находятся некие "войска". И что границу нужно будет передать Украине.

Однако очевидно, что в подписанном сегодня документе ничего подобного нет. И данные условия пока звучат как успокоительное для "партии войны", а не договоренность на уровне минской группы.

Впрочем, озвученные президентом условия могут стать и прологом к глобальному срыву достигнутых договоренностей.

"Страна" разбиралась, принесет ли "формула Штайнмайера" мир на Донбасс.

О чем сегодня договорились в Минске

Владимир Зеленский вечером 1 октября вышел на брифинг в Офисе президента. Сначала он сообщил, что на днях начнется разведение сил в Петровском и Золотом - двух пилотных участках, которые были согласованы еще в 2016 году Путиным и Порошенко.

Позже представитель РФ в Трехсторонней группе Борис Грызлов уточнил, что это разведение стартует уже 7 октября. Что может говорить о спешной подготовке к встрече в Нормандском формате - то есть, Зеленского с Путиным.

Собственно, Зе об этом и сказал. "Сняты последние препоны к саммиту Нормандской четверки", - заявил он.

И с этой оценкой уже согласились у Суркова.

"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы на заседании Контактной группы в Минске после демарша 18 сентября сегодня опять пыталась заблокировать подписание "формулы Штайнмайера". Однако в конце-концов аргументы Донбасса и России как посредника оказались более существенными и украинская сторона сегодня была была вынуждена согласовать и зафиксировать в официальном документе формулу Штайнмайера. Теперь, когда условия российской стороны выполнены, можно приступать к решению вопроса с отведением сторон и начинать готовиться к саммиту глав государств "нормандской четверки", - заявил близкий к Суркова политолог Чеснаков.

После чего Зеленский перешел к главному вопросу - "формуле Штайнмайера".

Президент говорил о ней так, будто это малозначимая бумажка, которой не стоит придавать большого значения. Он сказал, что хотел бы сделать пояснения к "страшилке", которую называют формулой Штайнмайера. И зацитировал ее:

"Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции Украины и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов", - зачитал Зе.

Правда, затем он кое-что добавил от себя. "Если там будут любые войска, то никаких выборов в принципе не может быть". И еще одну фразу: "Граница должна быть нашей".

Эти оговорки, которые не прописаны в "формуле Штайнмайера" (причем их отсутствие там является ключевым моментом для реализации самой формулы), говорят о том, что президент опасается реакции сторонников "партии войны". И декларирует вещи, которые по идее могут ее успокоить.

Впрочем, не исключено, что Зе озвучит данные требования еще и на встрече "нормандской четверки". И попытается вписать их каким-то образом в базовый документ по урегулированию - Минские соглашения.

Тогда процесс урегулирования с гарантией снова забуксует, и выборы в ОРДЛО - хоть с формулой, хоть без - вновь будут отложены на неопределенный срок.

Что же написано в формуле Штайнмайера?

Судя по завлениям Зеленского и более ранним утечкам в СМИ, там есть всего два пункта. Первое - закон об особом статусе вступает в силу на временной основе в 20.00 после окончания выборов на неподконтрольных территориях, проведенных согласно украинскому закону. Второе - закон об особом статусе вступает в силу на постоянной основе после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли демократично.

Как видим, здесь нет ни "вывода войск", ни передачи контроля над границей, о чем говорил Зеленский.

И это было так задумано. По сути, формула Штайнмайера - это компромиссный вариант для запуска политического урегулирования. Там выносятся за скобки два элемента, по которым больше всего споров - внесение изменений в Конституцию по особому статусу и передача контроля Украине над границей. Причем, по Минским соглашениям, второе действие должно произойти сразу после первого. Но так как по обоим пунктом все очень сложно, то их перенесли на потом, чтоб осуществить хотя бы первый этап - провести выборы и ввести после них особый статус региона без изменений в Конституцию.

Именно в этом и есть суть формулы Штайнмайера. То есть требования передать под контроль границу - этой сути противоречат.

А что с особым статусом?

Из той же оперы - упоминание президентом закона об особого статуса Донбасса. Зеленский на брифинге объяснил, что нынешний закон функционирует до 31 декабря 2019 года (точнее он действует формально - реально же его положения должны быть запущены только после проведения местных выборов на неподконтрольных территориях).

"Потом будет новый закон, который будет разрабатывать новый парламент. Не будет никакой капитуляции", - заверил Зе.

То есть, видимо, президент рассчитывает на то, что до Нового года при любом раскладе выборы в "ЛДНР" не пройдут. За это время закончится действие старого закона, и Рада может принять новый законопроект, где перекроит или урежет параметры особого статуса.

По ныне действующему закону они выглядят так:

1. Назначение руководителей прокуратуры и судов согласно особому порядку при участии новоизбранных органов власти

2. Не допускать уголовное преследование участников событий на территории Луганской и Донецкой областей (амнистия).

3. Способствовать использованию русского и других языков во всех сферах жизни

4. Поддерживать эти районы в социально-экономическом развитии: восстановление промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилья. Переориентировать промышленный потенциал, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и кредиты. При этом поддержка отдельных районов Луганской и Донецкой областей должна отличаться от общего экономического режима хозяйственной и инвестиционной деятельности, а ее объемы нельзя сокращать

5. Помочь отдельным районам Луганской и Донецкой областей развивать трансграничное сотрудничество с Россией

6. Дать право местным органам власти создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка.

Здесь нужно отметить, что эти пункты прописаны и в Минских соглашениях. И если "слуги народа" проведут их ревизию - то есть урежут привилегии Донбасса в новой редакции закона об особом статусе - это также вызовет остановку процесса мирного урегулирования. Поскольку является отходом Киева от обязательств в рамках Минска-2.

Напомним, что нынешний закон об особом статусе Рада ежегодно продлевала под сильным нажимом Запада. Позволит ли тот же Евросоюз отменить этот закон - большой вопрос. И ответ на него Киев может не обрадовать.

То есть в перспективе все эти устные условия Зеленского - требование границы, вывода войск и пересмотра особого статуса - могут легко затормозить или вообще отменить реализацию "формулы Штайнмайера". Тем более, что в ней не указаны сроки начала этого процесса.

Сейчас ключевой момент - это согласование всеми сторонами и принятие Радой специального закона для выборов на Донбассе. А также назначение их даты.

Второй момент - это наличие действующего на момент выборов закона об особом статусе (который и должен будет вступить в силу), который, опять же, устроит все стороны.

Только после этого можно будет говорить о том, что процесс мирного урегулирования будет запущен.

А до тех пор, единственным плюсом является разведение на двух участках фронта, которое, скорее всего, состоится в любом случае. Но это же рискует оказаться и последним достижением, если в силу описанных выше причин политический процесс будет заморожен.

Тем более, что есть и другие проблемные моменты. В первую очередь - атака со стороны националистов и порохоботов. Они уже кричат о зраде и грозят новым Майданом.

В общем, процесс будет очень непростым.

Однако, есть надежды, что он все-таки будет запущен. По крайней мере внешняя обстановка этому благоприятствует.

В чем причина разблокирования формулы Штайнмайера?

Подписание "формулы Штайнмайера" состоялось через неделю после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

О чем говорили президенты без прессы можно только догадываться. Но на открытой части встречи от лидера США прозвучало два довольно ясных мессиджа.

"Я думаю, что вы и президент Путин могли бы собраться вместе и решить ваши проблемы. И я знаю, вы пытаетесь". "У вас большой прогресс с Россией, продолжайте его и закончите это несчастье", - вот две цитаты Трампа, которые характеризуют его отношение к проблеме Донбасса.

При этом глава Белого дома не призывал вводить против Москвы новых санкций - да и вообще избегал враждебной риторики. Что могло быть воспринято Зеленским как рекомендация не срывать договоренностей с РФ и встречу с Путиным.

Напомним, что эта встреча могла состояться лишь после подписания "формулы Штайнмайера" - таково условие Москвы.

Встреча с Трампом - а особенно предварявший ее скандал со стенограммой его разговора с Зеленским - породили еще один важный фактор: уход Курта Волкера с украинского направления.

Это значит, что из Киева улетел главный "ястреб", который критиковал Минские соглашения и особый статус Донбасса. А когда надо - и открыто вмешивался, срывая хрупкие договоренности Украины с Россией. Как это было перед первой неудачной попыткой подписать "формулу Штайнмайера".

То есть на решение Зеленского повлиял раздрай между Белым домом и демократами, которые не смогли дать Банковой четких, консолидированных сигналов по Донбассу. Хотя не исключено, что Трамп эти сигналы дал Зе в закрытом режиме.

При этом еще один центр влияния - Европейский союз в лице президента Франции - отчетливо давал понять, что "формулу" нужно подписывать. Об этом Эммануэль Макрон заявил уже в открытую сегодня, выступая в ПАСЕ.

В силу отстуствия внятных вводных из Вашингтона (официальных по крайней мере) и под давлением ЕС Зеленский пошел на подписание формулы. Чем сдвинул процесс урегулирования с мертвой точки, где он находился начиная с 2016 года.

И теперь можно с уверенностью говорить, что встреча Зеленского с Путиным вскоре состоится. А вот принесет ли она результат - выборы на Донбассе, особый статус и окончание войны - покажет дальнейшая игра. Которая обещает быть непростой.

О том, что означает сегодняшний шаг Зеленского, для "Страны" проанализировали эксперты.

Руслан Бортник, политической консультант:

По большому счету, перед Зеленским стоит задача принять два закона.

Во-первых, - это закон о выборах, но каким будет этот закон, никто не знает. А это должен быть не просто закон, предложенный Украиной, а и закон, который примут и согласятся с ним в "ЛНР/ДНР".

Во-вторых, партия власти должна разблокировать и внести изменения в существующий закон об особом статусе Донбасса, где уже зафиксированы привилегии и широкие права для этого региона.

Для обоих законов нужны 226 голосов. Потенциально Рада может за это проголосовать. Кроме того, здесь можно рассчитывать на голоса Оппозиционной платформы, мажоритарных депутатов. В общем, их можно найти в зале.

С другой стороны, мне показалось, что президент пытается оправдаться и избежать кризиса, который может быть вызван принятием этих законов. Но все эти шаги могут быть пройдены, если будет жесткая позиция президента.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий:

Во-первых, Зеленский - молодец, что вообще вышел и сказал о планах по формуле Штанмайера. Хотя бы это говорит, что мы уже стали ближе к прочному перемирию, просто словами о мире тут уже не отделаться.

Очевидно, Зеленский рассчитывает, что в рамках Нормандского формата он встретится с Путиным, выведет щадящую формулу для Украины, возможно, верит, что Россия может пойти на уступки в рамках формулы Штанмайнера. Посмотрим, как оно будет.

Что касается законов, которые нужно принять, думаю, что Верховная Рада их примет. На этой неделе будут внесены изменения в законодательство и станет разрешена прослушка депутатов, в таком случае, если кто-то будет протестовать, с ними разберутся быстро.

Думаю, что и сам Зеленский уже на собственном опыте это понял в Америке, что не везде нужна демократия. Внутренний хай будет, Порошенко, патриоты, националисты поднимут бучу, но думаю, что Верховная Рада все равно сделает все, что нужно.

Михаил Погребинский, директор Киевского уентра политических исследований и конфликтологии:

Оценив внешнее давление со стороны Макрона, Меркель, Трампа, команда Зе приняла решение не уклоняться от подписания формулы Штанмайера. Чтобы ее выполнить, нужно принять закон о выборах на Донбассе. И тут есть неограниченное поле для провала этого проекта.

Вот Зеленский говорит, что выборы должны проходить по украинскому законодательству. Так если по украинскому законодательству, то их освещать должны украинские СМИ, должны там агитировать любые партии. А как они себе представляют, чтобы условная партия вроде "Свободы" агитировала на улице?

То есть в любом случае, этот закон придется, хотят они того или нет, согласовывать с "ЛНР/ДНР". Договариваться, что все партии получают квоту на телевидении в той же Горловке или Донецке. Или может они там захотят, чтобы выборы были не по партийным спискам, а по какой-то другой системе.

Я вижу так - если Украина хочет договориться, действительно хочет вернуть Донбасс, то единственная возможность - идти на компромиссы. А достичь этих компромиссов без того, чтобы предоставить особый статус Донбассу в том или ином виде, дать своего рода автономию региону, будет очень сложно.

Другое дело, что далеко не все в окружении Зеленского хотят сохранить Донбасс. Поэтому сегодняшние события я расцениваю, как шаг вперед, но это еще не прорыв. Давайте к этому пока спокойно относиться.

Энрике Менендес, волонтер

Это однозначно факт в сторону мира. Но кардинально ничего не поменялось. Во-первых, мы не знаем конкретно, в каком формате подписана формула Штанмайера, что конкретно она предполагает. Ведь она была анонсирована еще в 2016 году.

Как наша практика показывает, ни один официальный документ, а напомню, что Минск-1 и Минск-2 тоже были официальными документами, еще не гарантирует, что они будут выполняться.

Касательно изменения в закон об особом статусе, во-первых, нужно посмотреть, что будет в этом законе записано, потому что прошлый закон вообще не работал, а во-вторых, непонятно, будут ли изменения в Конституцию.

Изменения в Конституцию - это одна из красных линий для России и "ЛДНР". И по большому счету, с их точки зрения, это единственная штука, которая может их как-то застраховать.

И если этого не будет, то весь процесс будет под угрозой. Но в целом - это движение вперед. То, что Зеленский сказал о разведении войск - это безусловно прорыв, разведение войск по большому счету заканчивает войну. То есть нет плотного контакта - значит нет войны. Но политическая часть при этом может точно также не выполняться.

Скорее всего оправдывается тот вариант, который я называю приднестровским. Когда нет боевых действий, но политическая часть не выполнена и территория не интегрирована. Думаю, что за этим последует какое-то определенное ограниченное снятие блокады экономической и транспортной, последует какое-то гуманитарное послабление.

Но при этом очень трудно представить себе, что прямо и быстро будут реализованы какие-то политические пункты.

Еще есть очень важная проблема. Ошибка власти не в том, что она что-то делает неправильно, а в том, что нет никаких обсуждений, ведутся какие-то тайные переговоры, Зеленский принял решения в закрытом режиме, давалась очень противоречивая информация, мало деталей, шли разные сигналы. Не объяснили людям и закладывают новый конфликт в обществе.

Это всех нас ставит под удар на самом деле. Быстрые изменения, к которым не подготовлена часть общества - это точно такая же угроза, как и отсутствие этих изменений. Мы видим, что Зеленский прогнулся под требования Франции и Германии, но, наверное, нужно было сначала поговорить со своей страной и своим народом.