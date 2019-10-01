В Лос-Анджелесе (США) состоялась мировая премьера фэнтезийного фильма "Малефисента: Владычица тьмы", гвоздем мероприятия стало появление Анджелины Джоли с детьми. Об этом сообщает журнал Elle.

Для премьерного показа актирса, исполнившая в картине главную роль, выбрала черное блестящее платье от Atelier Versace. Оно обнажало одно плечо и большую часть спины. А чуть ниже талии ткань была схвачена большой брошью в виде скорпиона.

Фото: elle.ua

На красной дорожке вместе с Джоли охотно позировали фотографам ее пятеро детей: Шайло, Вивьен, Захара, Пакс и Нокс. СМИ отметили, что актриса была весьма веселой и не выглядела сильно истощенной, как обычно в последние годы.

Фото: elle.ua

Кроме главной героини вечера на премьере показались другие актрисы, снявшиеся в "Малифисенте": Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг.

Ранее "Страна" публиковала фото со съемочной площадки фильма, на которых Джоли и Фаннинг дурачились.

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