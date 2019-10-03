3 октября на православном календаре именины Олегов. Это значит, что обладателей этого имени сегодня поздравляют с днем ангела. В отличие от других имен, у Олегов именины бывают только один раз в год. Они посвящены памяти святого князя Олега Брянского, который был основателем Брянского монастыря и жил в XIII веке.

Что означает имя Олег

Главное значение имени - "священный", "святой", "светлый". Обладателю этого имени приписывают принципиальность и целеустремленность. В жизни Олег бывает упрямым, но вместе с тем это прямолинейный и бескорыстный человек. Многое в его жизни зависит от семьи и окружения. Это внимательный и заботливый супруг, он нежен и обходителен с женщинами, обожает детей. Нередко идеалом женщины для Олега становится его мама, поэтому будущая избранница должна иметь схожие черты характера.

Олеги любят быть в центре внимания, но руководствуются всегда своим мнением. Это интеллигентные люди, в их характере прослеживается непростое сочетание - романтичность и практичность. При этом им бывают присущи и негативные черты характера - высокомерие и даже чувство превосходства над людьми.

Имя определяет ранимую натуру, Олегам непросто угодить. Среди Олегов много артистов, творческих личностей и деятелей искусства.



Каких Олегов сегодня вспоминает церковь

Сегодня церковь вспоминает князя Олега Брянского, которого причислили к лику святых за веру в Бога и отказ от правления в пользу брата. Это решение князь принял в 1274 году, уверяя, что материальные блага не такие ценные, как духовные. Со временем он и вовсе оставил мирскую жизнь и постригся в монахи с именем Василий. Отличался кротостью и благочестием и служил в Брянском монастыре, который построил за свои средства. Князь скончался 3 октября 1307 года в монастыре, был погребен здесь же, при храме.

Именины Олега принято считать праздником смиренного, но волевого человека, который может удивить отважным поступком. Святому Олегу молятся, когда испытывают жизненные затруднения, если хотят избавится от честолюбия или эгоизма, чрезмерной гордости и вожделения. Он помогает людям обрести спокойствие, освободиться от сомнений и страхов и обрести духовность.

Открытки и поздравления с днем Олега

Дорогой Олег, поздравляем тебя с именинами. Желаем обрести гармонию, стать хозяином своей судьбы. Пусть желания сбываются, а в жизни будут триедиными надежда, вера и любовь.

Сегодня праздник у тебя, Олег!

Желаем получать приятные сюрпризы.

Подарки, поцелуи и цветы,

пусть исполняются твои мечты!

Олежка, с Днем ангела тебя, наш дорогой!

Пусть в доме - уют, в душе - покой,

Пусть лишь любовь сопутствует всегда,

А с нею рядом Вера и Надежда - на долгие года.

Праздников в мире много бывает. Но именины - милее всегда. Ведь в этот день всегда ждут тебя приятные сюрпризы, а на небе загорается твоя звезда. Пусть ангел оберегает, приносит удачу, счастье и делает дни приятными, беззаботными и веселыми.

Пусть твой жизненный путь устилают небесные звезды, а ангел хранитель будет сопутствовать тебя всегда, где бы ты ни был. Желаем, чтобы в любых жизненных обстоятельствах ты чувствовал сильную поддержку Богородицы и опеку Всевышнего.

Счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В День Ангела тебе, Олег, хочу пожелать любви, долгих лет жизни и успешных побед, вдохновения, счастья светлого, здоровья. И пусть тебя хранит Бог.

Олег, с днем имени тебя! Любим будь и людям и Богу, не избегай своего святого - и каждый свой день именин отпразднуй с ним вместе.

Олег, с Днем ангела! Будь решителен по жизни, не знай забот, пусть твой покровитель тебя вдохновляет, во всех делах и добрых начинаниях помогает. Живи с любовью к людям, пусть за все добрые дела тебе воздастся здоровьем, радостью души и долгими годами жизни!

День Ангелов в году очень много,

И вот День Олега сегодня настал,

Желаю зла тебе не знать,

И счастье в сокровищнице отыскать!

С Днем ангела, Олег! Пусть жизнь приносит радость, благополучие, здоровье и счастье. Чтобы близкие не разочаровывали тебя, а друзья были верными.

Имя Олег - лучшее из имен, которым тебя благословила мама. Пусть Ангел возьмет тебя под свой покров и оберегает до конца жизни. Пусть вместе с тобой пройдет путь, каким бы сложным он ни был. Пусть Ангел с тобой вместе и грустит, и радуется,

Верь ему, ведь он не подведет!