Полиция Путильского и Сторожинецкого районов Черновицкой области получила сообщение о пищевом отравлении и госпитализации 56 человек после посещения кафе 29 и 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба области во вторник, 1 октября.

Отмечается, что в Путильском районе на больничных койках с острым гастроэнтероколитом неустановленной этиологии оказалось 50 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Все пострадавшие 30 сентября были на свадьбе в одном из ресторанов пгт Путила.

Аналогичное сообщение поступило во вторник утром в Сторожинецкий отдел полиции. В местную больницу с пищевым отравлением обратились 5 взрослых и 8-летний ребенок, которые 29 сентября были на свадьбе в ресторане в поселке Красноильск.

В данный момент пострадавшие находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни и здоровью нет.

Фото: cv.npu.gov.ua

Оба факты были внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Ведутся досудебные расследования.

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