Во вторник, 1 октября, украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы в Минске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Под документом, ранее согласованным советниками глав "нормандской четверки", поставил подпись представитель официального Киева Леонид Кучма.

Напомним: сегодняшняя встреча ради второй попытки подписать документ анонсировалась 30 сентября. СМИ писали, что в Минске вновь соберутся представители "ДНР" и "ЛНР", Леонид Кучма, а также Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в качестве международных посредников.

Первая попытка подписать "формулу Штайнмайера" была предпринята 18 сентября.

"Страна" приводила заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об ожиданиях Кремля, что Украина все же не станет отходить от предыдущих договоренностей по документу

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!