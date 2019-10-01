Во вторник, 1 октября, украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании Контактной группы в Минске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Под документом, ранее согласованным советниками глав "нормандской четверки", поставил подпись представитель официального Киева Леонид Кучма.

Напомним: сегодняшняя встреча ради второй попытки подписать документ анонсировалась 30 сентября. СМИ писали, что в Минске вновь соберутся представители "ДНР" и "ЛНР", Леонид Кучма, а также Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в качестве международных посредников.

Первая попытка подписать "формулу Штайнмайера" была предпринята 18 сентября.

"Страна" приводила заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об ожиданиях Кремля, что Украина все же не станет отходить от предыдущих договоренностей по документу.