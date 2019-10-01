На центральном железнодорожном вокзале Киева открыли зал ожидания для военнослужащих. Об этом пишет 112.ua.

Как сообщил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, в переоборудованном из зала ожидания для депутатов помещении военнослужащие могут принять душ, приготовить еду и даже постирать и погладить вещи. Планируется, что там также появится точка, в которой желающие смогут получить психологическую помощь. Кроме военнослужащих в зал будут пускать членов семей Небесной Сотни и добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях, но удостоверение еще не получили.

Оборудование зала для военнослужащих обошлось в несколько десятков тысяч гривен. За эти деньги закупили новую мебель, обустроили мини-библиотеку. Причиной, по которой было принято решение переоборудовать помещение, Кравцов назвал низкий спрос на зал ожидания для депутатов.

В течение двух недель в шести областных центрах (Одесса, Львов, Запорожье, Днепр, Харьков) откроют подобные залы для военнослужащих. А в течение месяца они появятся во всех областных центрах страны. Также "Укрзализныця" рассматривает возможность обустройства залов повышенного комфорта для военнослужащих в маленьких городах и прифронтовой зоне.

Фото: LB.ua

Напомним, у Гончарука хотят передать в концессию железнодорожный вокзал Киева.

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