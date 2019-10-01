На Ж/Д вокзале в Киеве открыли зал ожидания для военнослужащих, который переделали из депутатской комнаты. Фото
На центральном железнодорожном вокзале Киева открыли зал ожидания для военнослужащих. Об этом пишет 112.ua.
Как сообщил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, в переоборудованном из зала ожидания для депутатов помещении военнослужащие могут принять душ, приготовить еду и даже постирать и погладить вещи. Планируется, что там также появится точка, в которой желающие смогут получить психологическую помощь. Кроме военнослужащих в зал будут пускать членов семей Небесной Сотни и добровольцы, которые принимали участие в боевых действиях, но удостоверение еще не получили.
Оборудование зала для военнослужащих обошлось в несколько десятков тысяч гривен. За эти деньги закупили новую мебель, обустроили мини-библиотеку. Причиной, по которой было принято решение переоборудовать помещение, Кравцов назвал низкий спрос на зал ожидания для депутатов.
В течение двух недель в шести областных центрах (Одесса, Львов, Запорожье, Днепр, Харьков) откроют подобные залы для военнослужащих. А в течение месяца они появятся во всех областных центрах страны. Также "Укрзализныця" рассматривает возможность обустройства залов повышенного комфорта для военнослужащих в маленьких городах и прифронтовой зоне.
Фото: LB.ua
Напомним, у Гончарука хотят передать в концессию железнодорожный вокзал Киева.
Также мы писали, что на Покрову украинцев в Киев, Одессу и Львов певезут четыре дополнительных поезда.