Польская делегация присоединилась к частному бойкоту празднований 70-летия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак солидарности с Украиной. Об этом сообщил член делегации в ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По его словам, таким образом Польша выражает свой протест против возвращения РФ в состав ассамблеи.

"Делегация Польши также бойкотирует празднование 70-летия Совета Европы. Это уже шестая страна. Работаем дальше", - написал Гончаренко.

Скриншот: Facebook/Алексей Гончаренко

Как писала "Страна", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил о том, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Кроме того, сообщалось, что грузинская делегация в полном составе не будет принимать участие в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).