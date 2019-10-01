Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов проводят совещание в Национальном банке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

В главном офисе Центробанка на улице Институтской первые лица государства встретились с председателем НБУ Яковом Смолием. Команды прибывших министров, президент и сотрудники регулятора на совместном совещании обсуждают вопросы финансово-экономического развития.

"Мы будем говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте", - коротко рассказал о программе совещания глава НБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что в первый день октября несколько подорожал доллар.

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