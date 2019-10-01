Кассационный административный суд Верховного суда на заседании 3 октября не будет рассматривать иск бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о восстановлении в должности, а лишь будет решать вопрос наличия оснований для пересмотра предыдущего решения, по которому иск был отклонен. Об этом говорится в сообщении Верховного суда, размещенном на странице суда в Facebook во вторник.

"Истец обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного суда с заявлением о пересмотре по вновь выявленным обстоятельствам определения Высшего административного суда Украины (ВАСУ) от 20 апреля 2017 года… которым истцу было отказано в удовлетворении ходатайства о возобновлении срока обращения в административный суд с иском к президенту Петру Порошенко и Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

В Верховном суде напомнили, что ВАСУ мотивировал отказ тем, что истец пропустил срок обращения, а причины для возобновления этого срока судом не признаны уважительными. "Верховный суд в составе коллеги судей Кассационного административного суда во время судебного заседания, которое назначено на 3 октября 2019 года, будет решать процессуальный вопрос наличия оснований для пересмотра указанного определения ВАСУ по вновь выявленным обстоятельствам. Таким образом, Верховный суд пока не будет рассматривать по сути иск Виктора Шокина", - пояснили в суде.

Фото: facebook.com

Иск Шокина значится на сайте Верховного суда в перечне дел, назначенных к рассмотрению Кассационным административным судом. Рассмотрение иска назначено на 10.00 3 октября. В своем иске к пятому президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде заявитель просит "о пересмотре судебного решения по вновь выявленным обстоятельствам". Суть иска, как указано в анонсе назначенных к рассмотрению дел, - "о признании незаконным и отмене решения".

Шокин занимал должность генпрокурора Украины с 10 февраля 2015 по 3 апреля 2016 года. После этого он в административном порядке оспаривал увольнение с должности генерального прокурора, но суд отклонил рассмотрение иска.

В последнее время в СМИ имя Шокина упоминается в контексте истории с закрытием дела компании Burisma ("Бурисма"), в котором фигурировал сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, который в свое время занимал пост в совете директоров украинской газовой компании. Речь идет о том, что Шокин якобы был уволен с должности генерального прокурора Украины из-за принципиальной позиции в данном вопросе и нежелания прекращать расследование.

В расшифровке телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года, вероятно, также упоминается Шокин. Трамп говорит о прокуроре, который активно расследовал дело "Бурисмы", не называя его имени, и сожалеет о том, что генпрокурор был уволен.

Напомним, что в Сети опубликовали свидетельские показания Шокина против Байдена.

Также "Страна" писала о том, что о враге Трампа рассказал американцам Шокин и как это повлияет на выборы в США.