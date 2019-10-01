В последнее время по Киеву появились рекламные борды с известным телеведущим Андреем Пальчевским.

Это породило слухи о том, что он таким образом готовится к предвыборной кампании в мэры города. Тем более, что появились и данные социологических опросов, которые давали ему второе место в рейтинге кандидатов в мэры после Виталия Кличко.

"Страна" решила узнать у самого Пальчевского, есть ли у него намерения участвовать в выборах. Он отрицать не стал.

"Власть - киевлянам, а не кланам. Власть украинцам, а не наёмникам. Киевляне толкают меня в мэры. Наберём критическую массу поддержки через 10 дней", - сказал Андрей Пальчевский.

Напомним, "Страна" писала о том, что возможными кандидатами команды Зеленского на пост мэра Киева являются также Александр Ткаченко, Андрей Богдан и Евгений Кошевой.

Также мы писали о том, что Виталий Кличко анонсировал, что пойдет на выборы мэра с обновленной политсилой.