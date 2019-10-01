Украинская Православная Церковь призвала использовать только не методы трансплантологии, которые не наносят вред жизни человека. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

Как отмечается, соответствующее заявление сделал глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет (Кучеров) на XIV Украинском форуме по врожденным порокам сердца, который проходит в Киеве.

В частности, митрополит напомнил о том, что существует искусственное выращивании органов для их последующей трансплантации.

"На данном этапе медико-научного развития подобные методы и явления только начинают набирать популярность и активно развиваться. Стоит понять, что при моделировании и 3D-печати человеческих органов, используются ткани органов животных и стволовые клетки человека. В настоящее время уже было осуществлено успешное восстановление органов животных благодаря медицинскому 3D-биопринтеру", - рассказал митрополит.

Фото: Facebook/Центр інформації УПЦ

Кроме того, Филарет объяснил, что подразумевает регенеративная медицина.

"Развивая такие новые технологии в медицине, нужно помнить о морально-этических нормах. Прежде всего, это касается недопустимости использования эмбриональных стволовых клеток в указанных процессах.

Трансплантация органов должна идти на пользу человеку, не нанося вред другим людям. Православная Церковь учит: "Недопустимо сокращение жизни одного человека, в том числе из-за лишения ее жизненно необходимых процедур, с целью продления жизни другого", - подчеркнул митрополит, ссылаясь на Основы социальной концепции РПЦ (Проблемы биоэтики).

Скриншот: Facebook/Центр інформації УПЦ

Напомним, 1 апреля в Украине вступил в силу закон по правилам трансплантации органов до 2020 года. Частью первой статьи 290 Гражданского кодекса теперь разрешено лицу в возрасте до 18 лет быть живым донором гемопоэтических стволовых клеток.

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