Рынок земли не может быть открыт без профессионального рассмотрения этого вопроса и без референдума. Об этом сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко заявил во время Согласительного совета во вторник, 1 октября, сообщает сайт политсилы.

"Вопрос, который волнует не только нашу политическую силу, но и всю страну, - это введение рынка земли в том виде, в котором он предлагается. Эти 4 листа, которые мы получили в виде законопроекта о рынке земли, – это прямой путь к рабству. Не учтены предложения аграриев, которые реально работают на земле. Нет ключевых ответов: каким образом будет распаевана земля и каким образом люди, которые имеют право получить земельный пай, будут ее получать, - а она не уйдет с молотка транснациональным корпорациям, как это задумано сейчас в соответствии с этим коротким законопроектом", - сказал Бойко.

Он добавил, что его политсила категорически против такого "введения рынка земли". "Без профессионального рассмотрения, без референдума такой чрезвычайно чувствительный и для людей, и для страны вопрос нельзя рассматривать", – отметил Юрий Бойко.

Напомним, что правительство хочет разрешить продажу земли иностранцам.

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