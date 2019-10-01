Рассматривать закон о люстрации чиновников времен Петра Порошенко в парламенте пока не имеет смысла, считает депутат партии "Слуга народа", представитель правительства в Раде Ирина Верещук.

Об этом она заявила в комментарии "Стране".

По мнению Верещук, сначала стоит дождаться вердикта Конституционного суда.

"Сейчас в Конституционном суде слушается дело по поводу закона "Об очищении власти предыдущих лет". Поэтому сейчас не имеет смысла вносить закон без решения КС, который действительно даст свои выводы, рекомендации, анализ. Давайте подождем решения суда", - призвала депутат.

Напомним, 12 июля на сайте парламента был опубликован текст внесенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта об очищении власти, который предусматривает расширение люстрации на чиновников времен президентства Петра Порошенко.

О том, как в Конституционном суде идет процесс рассмотрение закона о люстрации можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" сообщала, что 17 октября Европейский суд по правам человека огласит решения по пяти заявлениям украинских экс-чиновников и экс-силовиков, которые были уволены по закону "Об очищении власти" и обжаловали это в ЕСПЧ.