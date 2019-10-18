С осени этого года вступают в силу ряд новых правил по пересечению КПВВ на Донбассе.

Речь идет о необходимом перечне документов для детей и разработка списка запрещенных к провозу товаров. Также пункты пропуска перешли на осенний режим работы.

Обо всем этом подробно - в нашем материале.

Новые правила пересечения КПВВ для детей

С 29 октября должны были измениться правила пересечения линии разграничения для детей до 16 лет на Донбассе.

Они были согласованы 17 июля бывшим правительством. Постановление №815 подписано еще экс-премьером Владимиром Гройсманом.

Однако из-за многочисленных обращений граждан Кабмин отложил вступление в силу документа на месяц. Теперь оно будет применяться на практике с 28 ноября 2019 года.

Нарекания вызвало ужесточение проезда для детей. Теперь их будут пропускать в "ЛДНР" и обратно только при наличии паспорта. Для подротсков от 14 лет - заграничного или внутреннего, для детей младше - загранпаспорта.

По сути в правительстве объявили неподконтрольный Донбасс "заграницей".

"С 29 октября должны были измениться правила пересечения КПВВ между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти, в частности, для детей до 14 лет. По новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт. Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил", - говорится в сообщении властей.

Итак, с конца ноября граждане Украины, не достигшие 16-летнего возраста, смогут проехать через КПВВ на Донбассе при условии предъявления паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. А также временного удостоверения гражданина Украины или проездного документа ребенка.

С последним есть проблема. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, сейчас миграционная служба не выдает проездные документы. Но те, которые были выданы ранее, являются действительными.

Напомним, что с 14 лет украинец может оформить пластиковый ID-паспорт. До этого возраста он должен будет пересекать КПВВ только при наличии загранпаспорта.

При этом дается возможность оформить эти документы на неподконтрольной территории.

"Въезд в "ЛДНР" граждан Украины, которые выехали оттуда для оформления паспорта осуществляется при предъявлении справки, выданной миграционной службой", - говорится в постановлении Кабмина.

Этот пункт прокомментировал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко:

"Есть моменты, когда дети не имеют паспортов, поэтому пограничники будут пропускать их по свидетельствам о рождении в направлении подконтрольной территории Украины для того, чтобы люди могли сдать документы на получение паспорта или загранпаспорта в зависимости от возраста".

Он добавил, что в случае возвращения детей на временно оккупированную территорию, пограничники будут пропускать детей при наличии справки, которую выдает миграционная служба о том, что были сданы документы на получение паспорта или загранпаспорта.

"Люди могут приехать, сдать документы на паспорт, вернуться, имея при себе эту справку. Когда они уже поедут непосредственно за получением паспорта, то они также показывают эту справку или фактически свидетельство о рождении, и пересекают таким образом линию разграничения", - подытожил Демченко.

Вот образец этой справки:

Скачать справку можно здесь

В разрезе новых требований отдельно регулируется порядок проезда для детей, которые учатся на подконтрольной территории и ездят к родителям в "ДНР" и "ЛНР".

Без сопровождения родителей или других законных представителей их пропустят лишь при наличии документа, подтверждающего обучение в Украине.

Готовится список запрещенных товаров

С 28 ноября вступает в силу и другая инновация.

Сейчас провезти на оккупированную территорию можно товары, которые есть в разрешенном списке. А в будущем - любые, за исключением тех, что есть в запрещенном списке.

Спустя почти три месяца, 8 октября, министр по делам ветеранов Оксана Коляда написала большой пост о том, что запрещенный список готовится. Однако на момент подготовки материала он не опубликован.

Осенний режим работы пунктов пропуска

Напомним, что с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы.

Теперь в осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 07:00 до 18:30.

В частности, по осенним режимом функционировать такие дорожные коридоры:

• "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск» - КПВВ "Золотое";

• "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

• "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

• "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

• "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с. Пищевик)

• "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

А в конце августа пограничники напомнили, куда звонить при вымогательстве в пунктах пропуска на Донбассе.