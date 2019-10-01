Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прокомментировал инициативу премьер-министра Алексея Гончарука вложить 70% поступлений бюджета в развитие страны и только 30% - в социальную сферу. Об этом пишет "Украинская правда".

"Я очень к этому положительно отношусь. Хотя я понимаю людей, которые социально не защищены, что они хотели бы наоборот. Но мы просто перекрываем кислород следующим поколениям. Вы знаете, что многие молодые люди едут из страны. Для того чтобы их возвращать надо, чтобы улучшалась вся инфраструктура, вся жизнь вокруг нас", - сказал Давид Арахамия.

Он также сказал, что это политически непопулярное решение. Арахамия отметил, что предыдущие правительства были социальными, а нынешнее направлено на экономический рост. Впрочем, Арахамия понимает, что это не будет хорошо воспринято со стороны "простого населения".

"Сейчас многие приводят пример Польши... А вы помните Бальцерович когда делал реформы, он был очень и очень непопулярен. Его все ненавидели, когда были эти "шоковые" так называемые реформы. А сейчас он почетный человек и все говорят, вот что он сделал для Польши. Я считаю, что есть риски у господина Гончарука быть в начале Бальцеровичем с точки зрения популярности. Потому что люди у нас привыкли, мы такая социальная страна... " - сказал глава фракции "Слуги народа".

Напомним, 30 сентября на сайте Рады появился текст программы Кабмина на 5 лет.

"Страна" разбиралась, что на самом деле написано в программе Кабмина Гончарука.