Глава Украины Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).

Роман Лещенко Фото: AgroPortal.ua

Соответствующий указ №727/2019 от 1 октября опубликован на официальном сайте главы Украинского государства.

Скриншот: president.gov.ua

Как сообщается на сайте президента, Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им.Шевченко. Является депутатом Жашковского районного совета (Киевская область).

Ранее сообщалось, что советником Гончарука по вопросам земельной реформы стал кузен агроолигарха.

Также мы писали, что Зеленский и Богдан обновили перечень своих помощников и советников. В их числе - специалист по сингулярности.