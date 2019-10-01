Клиент банка имеет право отказаться от ненужного ему кредитного лимита по зарплатной карте, а работодатель не может навязывать работнику определенный банк для получения зарплаты. Как сообщает УНИАН, эти нормы установил Национальный банк Украины.

"От кредитного лимита по карте клиент точно имеет право отказаться и получить обычную дебетовую карточку", - заявила начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

Она отметила, что незаконно навязывать работнику определенный банк для получения зарплаты. Хотя на практике желание выбирать банк самостоятельно может осложнить или полностью испортить отношения с работодателем и бухгалтерией.

Напомним, управление Нацбанка по защите прав потребителей финансовых услуг было создано в июне этого года.

А 20 сентября парламент Украины поддержал за основу законопроект № 1085-1 о защите прав потребителей финансовых услуг.