Экс-генпрокурор Юрий Луценко прокомментировал информацию об открытии в ГБР уголовного дела против него из-за возможного злоупотребления властью. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Дело ГБР завело по заявлению председателя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, который утверждал, что Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино. Поэтому он упомянут в сообщении экс-генпрокурора.

"Надо иметь большую фантазию, чтобы обвинять меня в том, о чем говорит господин Арахамия. Я не заканчивал курсы в Трускавце. Поэтому просто спрошу: Как вообще можно быть акционером нелегального казино?" - написал Луценко.

Он также отметил, что была полная проверка его декларации, и все доходы и расходы за период пребывания у власти подтверждены.

Скриншот: Facebook/ Юрій Луценко

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в Facebook сообщила, что об "очередном производстве, где может фигурировать Юрий Луценко" узнала из СМИ.

Скриншот: Facebook/ Лариса Сарган

Ранее 1 октября в Государственном бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко по заявлению председателя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии. Речь идет о возможном злоупотреблении властью и служебным положением путем содействия незаконному игорному бизнесу.

Напомним, 30 сентября пресс-секретарь Луценко заявила, что ее шеф покинул Украину, чтобы учить английский.

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