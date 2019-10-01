В столичном метро смелый пассажир обезвредил вооруженного нетрезвого мужчину и помог полицейским его задержать. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

30 сентября полицейскому, дежурившему на станции метро "Лукьяновская", поступила информация о том, что на перроне агрессивный мужчина бросается с ножом на граждан. Правоохранитель пошел на вызов и увидел, что неадекватный пассажир уже обезоружен.

Как выяснилось, правонарушитель начал ссориться с киевлянином и размахивать ножом. Однако визави не растерялся и выбил из рук хулигана опасный предмет. А затем вместе с подоспевшим полицейским задержал его.

Нож хулигана. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Задержанным оказался 35-летний житель Киева, ранее не имевший проблем с законом.

Начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве юноша из благополучной семьи бросился с ножом на мать и бабушку.

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