Прослушка в здании Государственного бюро расследований была обнаружена не только в кабинете директора, но и в еще одном. Об этом заявил глава ГБР Роман Труба, передает ТСН.

Отмечается, что Труба не сообщил, в каком именно кабинете нашли средства для прослушивания. "На это время я не хочу об этом говорить", - сказал Роман Труба.

Кроме того, он добавил, что расследованием ГБР занимается самостоятельно, ведь в установке прослушки также подозревают бывших и нынешних правоохранителей. За несколько дней расследования уже удалось собрать некоторую информацию, однако детали пока не разглашаются, чтобы не навредить следствию.

"Каждый из стражей имеет свою специфику относительно использования тех или иных технических средств, по монтажу, по работе. И за эти несколько дней, что мы проводим расследование, есть определенная информация... Надо мной есть доказательства совершения такого преступления. Именно в этом вентиляционном канале был обнаружен микрофон. И цинизм, и дерзость этого преступления заключаются в том, что не только в кабинете директора были обнаружены такие средства прослушивания. В другом кабинете также", - сказал Роман Труба.

Сообщается, что ГБР проверяет данные о том, было ли разрешение и постановление суда на проведение прослушивания и причастны ли правоохранители к установке, если постановления нет.

Напомним, об обнаружении в кабинете директора ГБР Трубы аппаратуры для прослушивания стало известно в субботу, 21 сентября. Позже в ГБР уточнили, что "прослушку" случайно увидела одна из работниц бюро, которая проветривала помещение. Она и сообщила о "находке" правоохранителям и другим работникам ГБР.

Также мы писали, что в ГБР рассказали о последствиях прослушки кабинета Трубы.