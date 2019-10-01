В среду, 2 октября, во всех регионах Украины ожидается теплый и солнечный день. Воздух местами прогреется до +25 градусов. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте "Укргидрометцентра".

Теплее всего 2 октября будет в западных областях Украины. В Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах днем ожидается +23...+25 градусов, в соседних регионах, по прогнозам, будет всего на 2 градуса прохладнее. Ночью на западной Украине ожидается +8...+10 градусов.

В южных областях также ожидается +21...+24 градусов днем и +8...+13 градусов ночью. В центральных и северных регионах, включая Киев, будет несколько прохладнее. Днем воздух прогреется до +20...+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +7...+10 градусов.

В восточных регионах Украины ожидается +19...+23 градуса днем, что не сильно отличается от синоптической картины во всей стране. А вот ночью в этих областях будет немного прохладнее: +6...+9 градусов. Впрочем, среда обещает быть солнечной во всех регионах Украины.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Средняя месячная температура составит +6...+12, в горных районах - до +4...+5 градусов.

Также мы писали, что в Киеве синоптики пообещали два теплых дня, а затем опять похолодает.