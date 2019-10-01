Российские пользователи поисковика "Яндекс" в течение года чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka "Плакала".

Об этом говорят данные обзора статистики запросов пользователей "Яндекса", сообщает ТАСС.

Поисковая система проанализировала запросы в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года. Популярность запросов оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл.

Композиция "Плакала" набрала 100 баллов. На втором месте разместилась песня исполнителей Rauf & Faik "Детство" всего с 36 баллами. Третье место заняла написанная Михаилом Исаковским "Катюша" (33 балла).

Фото: tass.ru

В рейтинг на основе популярных запросов со словами "текст" и "песня" также вошли композиции "Мамбл" GONE.Fludd (30 баллов),"Незабудка" и "Мокрые кроссы" Тима Белорусских (29 и 28 баллов), "Юморист" Face (24), "Зацепила" Артура Пирожкова (17) и "День Победы" в исполнении Льва Лещенко (17).

Ранее "Страна" разбиралась, кто такие группа Kazka и почему вокруг нее столько шума.

Мы также писали о летней презентации группой первого сингла из нового альбома "Песня Смелых Девушек".