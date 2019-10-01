Александр Данилюк, заявление которого об отставке с поста секретаря СНБО 30 сентября подписал президент Владимир Зеленский, рассказал, что ушел с поста по собственной инициативе. Об этом пишет "Гордон".

"Уход с поста секретаря СНБО – моя инициатива. Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи", - сказал Александр Зеленский.

По его словам, он предлагал Владимиру Зеленского несколько вариантов, которые могли бы исправить сложившуюся ситуацию, однако они с президентом не пришли к общей позиции. Впрочем, несмотря на это, Данилюк заявил, что отношения с главой государства у него остались конструктивными.

"Не исключаю, что буду помогать ему, консультировать. Все-таки я поддерживал его с самого начала кампании, поэтому желаю ему успеха. Сейчас буду определяться, чем заниматься дальше. Поступают предложения, как правило, связанные с бизнесом. Правда, они в основном из других стран, а мне интересно поработать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа", - сказал Александр Данилюк.

Также он сообщил, что, по его мнению, у многих людей, пришедших во власть, недостаточный уровень профессионализма, что становится системной проблемой, которая несет риск. Данилюк выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сделает касаемо этого выводы и проведет корректировку.

"Я надеюсь, что будут сделаны выводы и президент проведет корректировку. Несмотря на то, что его тянут в другую сторону. Иначе будут проблемы. От его команды многого ждут. И если эти большие ожидания не реализуются, все получат серьезную психологическую травму", – сказал Данилюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины 28 мая. Ранее, в 2016 - 2018 годах, Данилюк возглавлял Министерство финансов.

Слухи об отставке Данилюка появились утром 27 сентября. "Обозреватель" сообщил, что он увольняется, чтобы стать послом Украины в Великобритании или США. Сначала секретарь СНБО иронично отреагировал на эту информацию, однако позже в Офисе президента подтвердили информацию, что Данилюк действительно написал заявление об увольнении.

В СМИ появилась информация, что Данилюк уходит в отставку из-за попыток главы ОП Андрея Богдана влиять на решения СНБО и желания Игоря Коломойского увеличить влияние на украинскую политику.

Также "Страна" сообщала, что в день обнародования информации об отставке секретаря СНБО Александра Данилюка на заседании НАПК были рассмотрены два вопроса о коррупционных правонарушениях в его декларациях.