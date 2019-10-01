Во вторник, 1 октября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития поддержал законопроект "Про город Киев - столицу Украины" (№2143-3), предложенный депутатами от "Слуги народа". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Члены комитета решили предложить Раде на рассмотрение зарегистрированный группой народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с Александром Ткаченко законопроект №2143-3, а альтернативные - отклонить.

Речь о трех документах, предлагающих внесение изменений в закон о столице Украины - городе-герое Киев: №2143 от группы нардепов "Слуги народа" во главе с Андреем Клочко, №2143-1 авторства группы нардепов из фракции "Евросолидарность" во главе с Сергеем Алексеевым и №2143-2 авторства группы нардепов фракции "Голос" во главе с Андреем Осадчуком.

Поддержанный Комитетом Рады проект закона №2143-3 предлагает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины.

"В частности, предлагается восстановить районные советы в городе Киеве как представительные органы жителей районов Киева. Предлагается разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Напомним, в "Слуге народа" заявили, что выборов в Киеве 8 декабря, скорее всего, не будет.

Также мы писали, что 14 сентября нардепы от фракции "Слуги народа" внесли законопроект №2143, который возвращает в Киев районные советы. Также он предусматривает разделение должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации.