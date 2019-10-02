Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что от войны на востоке Украины устали те, "кто спасает свою шкуру", но не остальной народ. Такие слова главы украинских униатов прозвучали на его воскресной проповеди в киевском соборе Воскресения Христа, сообщает официальный сайт УГКЦ.

Во время проповеди Шевчук отметил, что об усталости от войны часто говорят украинские политики.

"Мы сегодня много слышим о том, что мир устал от украинских проблем. Даже иногда наши политики нам внушают, что народ Украины устал от войны", - сказал иерей.

Однако, как он уверен, на самом деле усталость чувствует тот, кто защищает не народ, не Украину, а зону собственного комфорта.

"Во время войны тот, кто хочет спасти свою шкуру, все время чувствует опасность по отношению к себе", - продолжил мысль Шевчук.

Видео: YouTube/ Живе Телебачення

По его мнению, спасающий на войне свою жизнь устает, "потому что он чувствует, что не имеет в себе, в своем сердце источника того комфорта, той жизни, того благополучия". А вот воюющие ради помощи другим такого утомления не чувствуют.

Ранее "Страна" сообщала, что Шевчук будет просить у Папы Римского статус патриархата для УГКЦ.

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