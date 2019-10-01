Банкирам придется повторно передать в Государственную налоговую службу и прочие контролирующие органы все данные о номерах счетов всех своих клиентов (бизнеса и населения) в формате IBAN. На это им выделено 10 дней после завершения переходного периода для внедрения нового банковского реквизита, то есть после 31 октября 2019 года. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на письмо ГНС №600/5/99-00-02-01-03-16, оказавшееся в распоряжении редакции.

"Сейчас информация о новых номерах счетов отправляется моментально. Присвоили и сразу отправили. Все происходит автоматически", - объяснил глава правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец.

Повторная отправка данных по номерам счетов будет оптовой - все реквизиты счетов уйдут махом. При этом налоговики объяснили потребность в дублировании данных тем, что "не предусмотрен отдельный тип файла для предоставления контролирующим органам сведений обо всех открытых счетах по стандарту IBAN".

Попутно налоговики потребовали перепроверить отправляемые данные. Ведь ранее Нацбанк сообщал, что в некоторых банках допускали ошибки при присвоении IBAN своим клиентам.

"В случае поступления сообщений об отказе принять контролирующим органом счета на учет на основаниях, которые могут быть устранены работником банка, нужно повторно направить сообщение об открытии счета с корректной информацией о счете клиента банка", - говорится в сообщении налоговиков.

Впрочем, финансисты не видят больших проблем в повторной отправке данных о счетах клиентов.

"Конечно, у системных банков будет очень большой объем информации. У структур поменьше - он будет скромнее. Тем не менее, процесс агрегации данных и отправки максимально автоматизирован. Потому сложностей возникать не должно", - резюмировал Кравец.

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