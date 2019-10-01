В Хозяйственном суде Киева приняли решение перенести на 8 октября рассмотрение иска бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договор купли-продажи банка в декабре 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.

Как передает корреспондент "Страны" из зада суда, заседание проходило в закрытом режиме, но уже через 30 минут после начала, вышли адвокаты и сказали, что в заседании объявлен перерыв до 8 октября.

"Сегодня владельцем ПриватБанка (Минфин - Ред.), было заявлено ходатайство по ряду дискуссионных обсуждений и судом было принято решение об объявлении перерыва до 8 октября 14:00. Ходатайство касалось остановки производства в деле до рассмотрения вопроса по юрисдикционной подсудности данного дела, а именно Хозяйственным судом Киева, так как в других производствах, которые связаны с этим делом существует судебная практика, которая указывает на то что дела подобного рода должны рассматриваться судом административной вертикали, Верховный суд Украины должен решить какая юрисдикция этого дела. На сегодняшний день Хозяйственны суд Киева не останавливал рассмотрения этого дела до момента решения юрисдикции подсудности этого дела – Верховным судом Украины, объявлен только перерыв до 8 октября", — сказал представитель Нацбанка Украины Виктор Григорчук.

Кроме того, на судебном заседании присутствовали активисты "Демократична Сокира", которые ушли сразу после окончания заседания.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

Стороны в ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка и объявил перерыв в нем до 1 октября.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо этого, в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.