Большинство народных депутатов Украины получили в сентябре зарплату больше 40 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на информацию аппарата парламента пишет LIGA.net.

Сообщается, что спикер парламента Дмитрий Разумков за период с 29 августа по 30 сентября получит 50 500 грн, его первый заместитель Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк 49 800 грн.

Зарплаты глав фракций варьируются от 37,5 до 46,3 тысяч гривен:

Давид Арахамия (Слуга народа) – 43 800 грн;

Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 и 37 500 грн;

Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 37 200 грн;

Артур Герасимов и Ирина Геращенко (ЕС) – 42 100 и 46 300 грн;

Сергей Рахманин (Голос) – 44 200 грн;

Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 45 200 грн.

Нардеп от "Слуги народа" и борец Жан Беленюка, который посетил в сентябре только треть заседаний, получит 32 000 грн. Зарплата Святослава Вакарчука - 45 200 грн, экс-президент Петр Порошенко заработал 42 000 грн, а Виктор Медведчук – 49 300 грн.

Самая большая зарплата в сентябре у Руслана Стефанчука (59 300 грн), самая маленькая - у Анны Коваленко. Она заработала в сентябре только 15 900 грн. Дело в том, что в начале месяца она была назначена заместителем главы Офиса президента, и ее депутатские полномочия были прекращены.

Отметим, что большинство депутатов получают зарплаты в диапазоне от 40 до 45 тысяч гривен. Правда, это суммы "грязными". От них нужно еще отнять подоходный налог и военный сбор (в сумме почти 20%).

Скриншот: news.liga.net

Напомним, в Украине выросли долги по зарплате. Самые большие задержки - на востоке.

Также мы писали, что средняя номинальная зарплата штатных работников в августе 2019 года сократилась на 4% по сравнению с июлем 2019 и составила 10,573 тыс. грн.