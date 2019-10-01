Во вторник, 1 октября, сильный северо-западный ветер не позволял пассажирским самолетам совершить посадку в аэропорту Одессы. Сегодня утром "Боинг737" латвийской авиакомпании АirBaltic, рейсом из Риги, развернулся и ушел на посадку в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает "Думская".

Проблемы возникли и у рейса Стамбул-Одесса турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. Авиалайнер покружил в зоне ожидания примерно полчаса, турецкие пилоты пошли на посадку в аэропорт столицы Молдовы.

Также не смог приземлиться в Одессе и самолет авиакомпании SkyUp, летевший рейсом Шарм-эль-Шейх - Одесса.

Ранее "Страна" писала о том, что в китайском аэропорту пассажирка открыла аварийный выход, чтобы проветрить самолет перед взлетом.

Также мы сообщали, что в Пекине открыли самый большой аэропорт мира, построенный в форме легендарного Феникса.