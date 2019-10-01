В Финляндии мужчина с мечом ворвался на урок в училище и убил человека
В финском городе Куопио произошло нападение с применением холодного оружия в стенах профессионального училища, расположенного в торговом центре Hermann. Об этом сообщает издание Yle.
По словам очевидцев, днем 1 октября нападавший проник в училище с похожим на меч холодным оружием в сумке. Он ворвался в один из классов во время урока и принялся махать клинком. Большинству учеников удалось убежать. Однако один человек погиб на месте. Всего в результате нападения пострадали десять человек. Двое из них получили тяжелые ранения.
Прибывшей полиции пришлось открыть огонь. Сообщается, что в числе раненых находится и подозреваемый в преступлении. По предварительным данным, полиция произвела по нему два выстрела.
В связи с инцидентом Университетская больница Куопио была переведена в режим повышенной готовности. Премьер-министр Финляндии Анти Ринне в Twitter назвал инцидент шокирующим о осудил его.
Полиция пообещала дать в 17:00 пресс-конференцию.
Здание ТЦ Hermann, в котором произошло нападение. Фото: yle.fi
Территория вокруг здания сейчас оцеплена. О мотивах поступка нападавшего прессу пока не извещали.
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