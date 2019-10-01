В финском городе Куопио произошло нападение с применением холодного оружия в стенах профессионального училища, расположенного в торговом центре Hermann. Об этом сообщает издание Yle.

По словам очевидцев, днем 1 октября нападавший проник в училище с похожим на меч холодным оружием в сумке. Он ворвался в один из классов во время урока и принялся махать клинком. Большинству учеников удалось убежать. Однако один человек погиб на месте. Всего в результате нападения пострадали десять человек. Двое из них получили тяжелые ранения.

Прибывшей полиции пришлось открыть огонь. Сообщается, что в числе раненых находится и подозреваемый в преступлении. По предварительным данным, полиция произвела по нему два выстрела.

В связи с инцидентом Университетская больница Куопио была переведена в режим повышенной готовности. Премьер-министр Финляндии Анти Ринне в Twitter назвал инцидент шокирующим о осудил его.

Полиция пообещала дать в 17:00 пресс-конференцию.

Здание ТЦ Hermann, в котором произошло нападение. Фото: yle.fi

Территория вокруг здания сейчас оцеплена. О мотивах поступка нападавшего прессу пока не извещали.

Ранее "Страна" рассказывала, как в немецком городе Изерлон на местном вокзале мужчина зарезал ножом двоих человек.

Мы также писали, что в Киеве мужчина убил на улице жену и попытался покончить с собой.