В коллегии СБУ поддержали концепт новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины", который предполагает реформу спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Необходимость кардинальных изменений в спецслужбе вызвана скоростной мутацией вызовов, влияющих на уровень национальной безопасности. Служба должна не только анализировать угрозы в режиме онлайн, но и предсказывать новые, оперативно разрабатывая "вакцины", которые смогут нейтрализовать угрозы еще на этапе их возникновения", - сказал глава СБУ Иван Баканов.

Как отмечается, коллегия СБ Украины поддержала концепт новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины" и представила его на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Следствием принятия новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины" станет "самая масштабная реформа Службы безопасности во времена независимости".

По словам Баканова, главным приоритетом является преобразование СБУ к лучшим моделям спецслужб государств-членов ЕС и НАТО с учетом современных потребностей Украины.

Кроме того, глава СБУ акцентировал внимание на проблемах государственной безопасности, которые являются последствиями военной агрессии со стороны Российской Федерации.

Как предполагают в СБ Украины, результатом комплексной реформы спецслужбы станут:

отказ от несвойственных функций и расследования преступлений, не представляющих угрозы государственной безопасности Украины;

расширение контрразведывательного вектора работы СБ Украины и риск-ориентированный подход к

противодействию угрозам государственной безопасности;

внедрение гибкой структуры службы;

сокращение и перезагрузка кадрового состава службы;

демилитаризация;

повышение уровня заработной платы работников службы;

деполитизация руководящей вертикали СБ Украины и назначении председателя СБ Украины на срок, не совпадающий со сроком каденции президента Украины;

совершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами;

формирование развернутой системы демократического гражданского контроля за деятельностью спецслужбы, послужит залогом соблюдения Службой безопасности прав и законных интересов физических и юридических лиц, в частности, сделает невозможным давление на бизнес.

Как сообщили в СБУ, в ближайшее время проект новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины" будет представлен международным партнерам и подан президенту Украины.

Напомним, в конце июля секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что эксперты из команды президента Зеленского сейчас готовят пакет законопроектов, которые должны серьезно реформировать Службу безопасности Украины.

Также мы сообщали, что Баканов дал понять, что не хочет ликвидировать в СБУ "Главк К".