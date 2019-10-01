Во вторник, 1 октября, игроки "Шахтера" проведут свою вторую встречу в Лиге Чемпионов в своей группе "С". Подопечные Луиша Каштру в Милане сыграют против Аталанты из Бергамо. Команды выйдут на поле "Сан-Сиро" (Джузеппе Меацца), который не является домашним для сегодняшних хозяев. Их стадион на реконструкции.

Стартовый свисток Тобиаса Штилера (Германия) прозвучит около 20:00 по Киеву. Видеотрансляцию игры организует "Футбол 1" и российский "Матч! Футбол 2". Погода для футбола в Милане сегодня практически идеальная. Светит солнышко и комфортные +24.

"Страна" ведет репортаж о происходящем в Милане:

45+2 Свисток на перерыв. Отдыхаем и надеемся на победу!

Видео: youtube.com/Airwolf10002

45+2 Марлос исполнил штрафной и мяч "зазвенел" в перекладину. Словно проснулись от сна "горняки" после пропущенного гола!

Две минуты к первой 45-минутке добавил арбитр из Германии

45 Желтую карточку получает Мораес за три подряд нарушения правил

44 "Горняки" продолжают атаковать! И нарушают правила против них. И желтая карточка!

40 ГОООООООООООООООООООЛ! ЖУНИОР МОРАЕС выбегает один на один и СРАВНИВАЕТ СЧЕТ! До того он получил передачу из глубины "в стиле Фреда".

Экс-наставник "горняков" Мирча Луческу, как и Шева, на трибунах "Сан-Сиро"

37 После забитого гола игроки Аталанты резко сбавили обороты

36 Алан Патрик пробил по воротам соперника, снова на месте вратарь

35 Мораес выскочил один на один с Голлини, но судья свистнул офсайд. Которого, судя по повтору не было. Как и пенальти в ворота Шахтера

33 "Горняки" начали атаковать, но почему только после пропущенного мяча?

30 И тут же Марлос пробил по воротам Аталанты. Парировал его вратарь Голлини

28 Гол. Сапата отправляет мяч в сетку ворот "горняков" после очередного навеса. Аталанта забивает своей первый гол в Лиге Чемпионов. Причем буквально за несколько мгновений до этого мяч попал в штангу ворот Шахтера. Стартовый натиск сработал.

27 Навес в штрафную "Шахтера" от Гомеса, Пятов на выходе играет уверенно и ловит его

26 И как только Алан Патрик перехватил мяч, тут же нарушил правила опорник "Аталанты" де Роон

25 Хатебург на правом фланге простреливал в штрафную Шахтера. И снова на высоте защитники Шахтера!

20 Перехватили мяч "горняки", Исмаили ворвался в штрафную и отдал на Мораеса и того тут же окружили защитники. Эх! Но уже начинают атаковать!

18 Атакуют игроки Аталанты.

16 И ПЯТОВ БЕРЕТ УДАР! ПЕНАЛЬТИ ОТБИТ! И ПЕНАЛЬТИ НА ПОВТОРЕ НЕ БЫЛО!

15 Пенальти в ворота Шахтера ставит судья из Германии

13 Пока с трудом получается выйти со своей половины "горнякам"

10 Игроки Шахтера перехватили мяч. Перепасовка на своей половине поля и прессинг чуть ли не у штрафной Пятова

9 Игроки Аталанты владеют инициативой и мячом. "Горняки" пока осваиваются на "Сан-Сиро"

4 Первый опасный момент! Сапата не забивает благодаря защитнику "горняков". Угловой!

19:54 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!

Гимн Лиги Чемпионов на "Сан-Сиро"

Видео: youtube.com/gorbick

19:43

Фото: https://twitter.com/Lev81816660

19:37 На "Сан Сиро" сегодня придут около 25 000 болельщиков "Аталанты". Их домашний стадион в Бергамо "Атлети Адзурри д’Италия" на реконструкции. Его расширяют. А полная вместимость "Джузеппе Меацца" - 82 000 зрителей. Будут на трибунах и болельщики "Шахтера". Но по объективным причинам их меньше

19:33 Давайте надеяться вместе!

Фото: twitter.com/1936fcco

19:29 Тренировка на стадионе заканчивается, игра начнется примерно через полчаса!

19:21 Юношеские команды "Шахтера" и "Аталанты" сегодня уже сыграли. За нашу команду забивали Судаков и Абдуллаев. В активе "атлантийцев" дубль Пикколи. Играли парни в Юношеской лиге УЕФА

19:13 На трибунах почти что родного для себя "Сан Сиро" будет Андрей Шевченко. Наставник сборной Украины сообщил, что представители "Милана" пока не контактировали с ним, прокомментировав появившиеся слухи о возможности возглавить этот итальянский клуб

19:03 Появились стартовые составы команд:

Аталанта: Голлини - защитники Толои, Мазьелло, Паломино - полузащитники - Хатебур, Де Роон, Пашалич, Кастань - нападающие Иличич, Гомес, Сапата

В резерве Джан Пьеро Гасперини: Спортьелло, Кьяер, Госенс, Муриэль, Фрелер, Малиновский, Джимсити

Шахтер: Пятов - защитники - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - полузащитники - Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон - нападающий Мораес

В запасе Луиша Каштру: Шевченко, Додо, Бондарь, Маркос Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентиньо

19:00 Игровые комплекты первыми выбирали хозяева поля - они выйдут в сине-черных футболках (вратарь в оранжевом), Шахтер сыграет в серых футболках (голкипер в желтом).

18:50 "Горняки" традиционно совершили прогулку по городку и пообщались с болельщиками.

Чемпионат

В Украине "горняки" удерживают первое место в таблице. В предеврокубковом туре они победили "Ворсклу", забив 4 и не пропустив. На ту встречу Луиш Каштру выпустил экспериментальный состав, отдыхали перед поездкой на "Сан-Сиро" Марлос, Болбат, Кривцов, лишь на замену вышел и забил Мораес.

Аталанта в Италии на текущий момент занимает третью строчку. Набрав после 6 туров 13 очков. Однако в предыдущих двух встречах подопечные Джан Пьеро Гасперини уверенно победили "Рому" и "Сассуоло", причем последняя была разгромлена 1:4. Обе эти встречи проходили на поле соперников "Аталанты".

Кондиции

В Милан прибыли 20 игроков Шахтера. По разным причинам не сыграют Давид Хочолава, Маркос Сиприано, Богдан Бутко и Андрей Тотовицкий. Тем не менее, "горняки" набрали хороший ход, и не смотря на поражение от "МанСити" вполне готовы бороться за победу на "Аталантой". Психологической уверенности добавляет череда побед дома.

У "Аталанты" отличный ход в чемпионате и едва ли не все сильнейшие футболисты в строю и отличной форме. Также команда полна решимости доказать своим болельщикам, что поражение в Загребе было случайным и лишь "первым блином" для дебютанта Лиги Чемпионов.

Слова

Перед игрой наставник Шахтера отметил, что сегодняшняя встреча будет стратегической и очень тактической. Луиш Каштру отметил прессинг, крайнюю массированность атак соперника, умение "Аталанты" играть через фланги и быстро доставлять мяч к воротам. На предматчевой пресс-конференции он акцентировал внимание на важности быстро и организованно отходить назад, чтобы показывать качественную игру в обороне.

"Как только они выигрывают мяч, сразу располагают большое число футболистов у нашей линии обороны и отдают в зоны. Мы обязаны быть готовы. Прежде всего наша линия защиты должна отвечать за это, быть во всеоружии", - сказал Луиш Каштру.

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини в свою очередь заявил, что его команде нужно учиться у "горняков", имеющих большой опыт встреч в Лиге Чемпионов. Также он сообщил, что игра в Загребе против "Динамо" была для его команды очень неожиданной и с точки зрения результата тоже.

"Это очень тяжелая группа, у нас всего шесть матчей и нет права на ошибку", - отметил Джан Пьеро Гасперини.

Разное

Во встрече юношеских команд "Аталанты" и "Шахтера" молодые "горняки" очень необычно, но тем не менее эффективно исполнили пенальти.

Одним из лидеров "Аталанты" является Алехандро Гомес, который до переезда в Италию неоднократно забивал за "Металлист".

До сегодняшней игры "Аталанте" ни разу не попадались соперники из чемпионата Украины

В Украине лидеры "Шахтера" вместе с главным тренером недавно посетили с подарками Областной специализированный дом ребенка "Зеленый гай". А затем состоялся разгром "Ворсклы" в одну калитку.

Фото: Пресс-служба ФК Шахтер

