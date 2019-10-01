Во вторник, 1 октября, игроки "Шахтера" проведут свою вторую встречу в Лиге Чемпионов в своей группе "С". Подопечные Луиша Каштру в Милане сыграют против Аталанты из Бергамо. Команды выйдут на поле "Сан-Сиро" (Джузеппе Меацца), который не является домашним для сегодняшних хозяев. Их стадион на реконструкции.
Стартовый свисток Тобиаса Штилера (Германия) прозвучит около 20:00 по Киеву. Видеотрансляцию игры организует "Футбол 1" и российский "Матч! Футбол 2". Погода для футбола в Милане сегодня практически идеальная. Светит солнышко и комфортные +24.
"Страна" ведет репортаж о происходящем в Милане:
45+2 Свисток на перерыв. Отдыхаем и надеемся на победу!
Видео: youtube.com/Airwolf10002
45+2 Марлос исполнил штрафной и мяч "зазвенел" в перекладину. Словно проснулись от сна "горняки" после пропущенного гола!
Две минуты к первой 45-минутке добавил арбитр из Германии
45 Желтую карточку получает Мораес за три подряд нарушения правил
44 "Горняки" продолжают атаковать! И нарушают правила против них. И желтая карточка!
40 ГОООООООООООООООООООЛ! ЖУНИОР МОРАЕС выбегает один на один и СРАВНИВАЕТ СЧЕТ! До того он получил передачу из глубины "в стиле Фреда".
Экс-наставник "горняков" Мирча Луческу, как и Шева, на трибунах "Сан-Сиро"
37 После забитого гола игроки Аталанты резко сбавили обороты
36 Алан Патрик пробил по воротам соперника, снова на месте вратарь
35 Мораес выскочил один на один с Голлини, но судья свистнул офсайд. Которого, судя по повтору не было. Как и пенальти в ворота Шахтера
33 "Горняки" начали атаковать, но почему только после пропущенного мяча?
30 И тут же Марлос пробил по воротам Аталанты. Парировал его вратарь Голлини
28 Гол. Сапата отправляет мяч в сетку ворот "горняков" после очередного навеса. Аталанта забивает своей первый гол в Лиге Чемпионов. Причем буквально за несколько мгновений до этого мяч попал в штангу ворот Шахтера. Стартовый натиск сработал.
27 Навес в штрафную "Шахтера" от Гомеса, Пятов на выходе играет уверенно и ловит его
26 И как только Алан Патрик перехватил мяч, тут же нарушил правила опорник "Аталанты" де Роон
25 Хатебург на правом фланге простреливал в штрафную Шахтера. И снова на высоте защитники Шахтера!
20 Перехватили мяч "горняки", Исмаили ворвался в штрафную и отдал на Мораеса и того тут же окружили защитники. Эх! Но уже начинают атаковать!
18 Атакуют игроки Аталанты.
16 И ПЯТОВ БЕРЕТ УДАР! ПЕНАЛЬТИ ОТБИТ! И ПЕНАЛЬТИ НА ПОВТОРЕ НЕ БЫЛО!
15 Пенальти в ворота Шахтера ставит судья из Германии
13 Пока с трудом получается выйти со своей половины "горнякам"
10 Игроки Шахтера перехватили мяч. Перепасовка на своей половине поля и прессинг чуть ли не у штрафной Пятова
9 Игроки Аталанты владеют инициативой и мячом. "Горняки" пока осваиваются на "Сан-Сиро"
4 Первый опасный момент! Сапата не забивает благодаря защитнику "горняков". Угловой!
19:54 (1) С Богом! Поехали! Игра началась!
Гимн Лиги Чемпионов на "Сан-Сиро"
Видео: youtube.com/gorbick
19:43
Фото: https://twitter.com/Lev81816660
19:37 На "Сан Сиро" сегодня придут около 25 000 болельщиков "Аталанты". Их домашний стадион в Бергамо "Атлети Адзурри д’Италия" на реконструкции. Его расширяют. А полная вместимость "Джузеппе Меацца" - 82 000 зрителей. Будут на трибунах и болельщики "Шахтера". Но по объективным причинам их меньше
19:33 Давайте надеяться вместе!
Фото: twitter.com/1936fcco
19:29 Тренировка на стадионе заканчивается, игра начнется примерно через полчаса!
19:21 Юношеские команды "Шахтера" и "Аталанты" сегодня уже сыграли. За нашу команду забивали Судаков и Абдуллаев. В активе "атлантийцев" дубль Пикколи. Играли парни в Юношеской лиге УЕФА
19:13 На трибунах почти что родного для себя "Сан Сиро" будет Андрей Шевченко. Наставник сборной Украины сообщил, что представители "Милана" пока не контактировали с ним, прокомментировав появившиеся слухи о возможности возглавить этот итальянский клуб
19:03 Появились стартовые составы команд:
Аталанта: Голлини - защитники Толои, Мазьелло, Паломино - полузащитники - Хатебур, Де Роон, Пашалич, Кастань - нападающие Иличич, Гомес, Сапата
В резерве Джан Пьеро Гасперини: Спортьелло, Кьяер, Госенс, Муриэль, Фрелер, Малиновский, Джимсити
Шахтер: Пятов - защитники - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - полузащитники - Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон - нападающий Мораес
В запасе Луиша Каштру: Шевченко, Додо, Бондарь, Маркос Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентиньо
19:00 Игровые комплекты первыми выбирали хозяева поля - они выйдут в сине-черных футболках (вратарь в оранжевом), Шахтер сыграет в серых футболках (голкипер в желтом).
18:50 "Горняки" традиционно совершили прогулку по городку и пообщались с болельщиками.
Чемпионат
В Украине "горняки" удерживают первое место в таблице. В предеврокубковом туре они победили "Ворсклу", забив 4 и не пропустив. На ту встречу Луиш Каштру выпустил экспериментальный состав, отдыхали перед поездкой на "Сан-Сиро" Марлос, Болбат, Кривцов, лишь на замену вышел и забил Мораес.
Аталанта в Италии на текущий момент занимает третью строчку. Набрав после 6 туров 13 очков. Однако в предыдущих двух встречах подопечные Джан Пьеро Гасперини уверенно победили "Рому" и "Сассуоло", причем последняя была разгромлена 1:4. Обе эти встречи проходили на поле соперников "Аталанты".
Кондиции
В Милан прибыли 20 игроков Шахтера. По разным причинам не сыграют Давид Хочолава, Маркос Сиприано, Богдан Бутко и Андрей Тотовицкий. Тем не менее, "горняки" набрали хороший ход, и не смотря на поражение от "МанСити" вполне готовы бороться за победу на "Аталантой". Психологической уверенности добавляет череда побед дома.
У "Аталанты" отличный ход в чемпионате и едва ли не все сильнейшие футболисты в строю и отличной форме. Также команда полна решимости доказать своим болельщикам, что поражение в Загребе было случайным и лишь "первым блином" для дебютанта Лиги Чемпионов.
Слова
Перед игрой наставник Шахтера отметил, что сегодняшняя встреча будет стратегической и очень тактической. Луиш Каштру отметил прессинг, крайнюю массированность атак соперника, умение "Аталанты" играть через фланги и быстро доставлять мяч к воротам. На предматчевой пресс-конференции он акцентировал внимание на важности быстро и организованно отходить назад, чтобы показывать качественную игру в обороне.
"Как только они выигрывают мяч, сразу располагают большое число футболистов у нашей линии обороны и отдают в зоны. Мы обязаны быть готовы. Прежде всего наша линия защиты должна отвечать за это, быть во всеоружии", - сказал Луиш Каштру.
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини в свою очередь заявил, что его команде нужно учиться у "горняков", имеющих большой опыт встреч в Лиге Чемпионов. Также он сообщил, что игра в Загребе против "Динамо" была для его команды очень неожиданной и с точки зрения результата тоже.
"Это очень тяжелая группа, у нас всего шесть матчей и нет права на ошибку", - отметил Джан Пьеро Гасперини.
Разное
Во встрече юношеских команд "Аталанты" и "Шахтера" молодые "горняки" очень необычно, но тем не менее эффективно исполнили пенальти.
Одним из лидеров "Аталанты" является Алехандро Гомес, который до переезда в Италию неоднократно забивал за "Металлист".
До сегодняшней игры "Аталанте" ни разу не попадались соперники из чемпионата Украины
В Украине лидеры "Шахтера" вместе с главным тренером недавно посетили с подарками Областной специализированный дом ребенка "Зеленый гай". А затем состоялся разгром "Ворсклы" в одну калитку.
Фото: Пресс-служба ФК Шахтер