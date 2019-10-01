Проведение местных выборов в Киеве 8 декабря маловероятно, отмечает первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и допускает, что они могут состояться весной одновременно с местными выборами по всей Украине (вероятно, весной 2020-го - Ред.). Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если говорить про 8 декабря, то, очевидно, мы уже не успеваем. Тем более, что Комитет скорее всего рекомендует к первому чтению проект 2143-3, в котором дата выборов не определяется вообще", - сказал Корниенко.

"Таким образом, объявлять выборы нужно будет отдельной процедурой, что в короткие сроки маловероятно", - добавил политик.

Он уточнил, что закон о местных выборах отводит на избирательный процесс 60 дней, из чего следует, что парламенту нужно до 8 октября принять решение о проведении выборов, а Центральной избирательной комиссии незамедлительно их объявить.

При этом Корниенко напомнил, что новый состав ЦИК пока не сформирован. Отвечая на вопрос, могут ли выборы в Киеве состояться одновременно с местными выборами по всей Украине весной, Корниенко заявил: "Есть такая вероятность".

По его словам, в "Слуге народа" рассматривают проект новой редакции закона о столице Украины (№2143-3) как базовый с обязательной интеграцией в него положений законопроекта №2143, также внесенного группой народных депутатов от большинства.

Напомним, в парламенте зарегистрированы 4 законопроекта, касающиеся организации местного самоуправления в Киеве. В частности, группа нардепов от "Слуги народа" 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве", который, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета предлагается 8 декабря 2019 года.

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