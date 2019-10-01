С 1 октября вступает в силу постановление Кабмина о новом порядке оформления субсидий. Процедура их получения упрощается, их можно будет оформить и онлайн, программа монетизации (получения живых денег на оплату коммуналки) расширяется до максимума. Однако при этом ужесточатся и проверки, а армия субсидиантов может поредеть почти на полмиллиона человек. Мы разбирались, как оформить субсидию.

Что нужно, чтобы получить субсидию

На субсидию могут претендовать семьи, у которых на оплату коммуналки уходит более 15% общего месячного дохода. Если вы уже получаете субсидию и изменений в материальном положении не произошло - она будет переназначена автоматически, ходить в соцслужбы не нужно. В основном это касается пенсионеров, малообеспеченных. А вот переселенцам и проживающим в частных хозяйствах субсидии придется все оформлять заново и ждать визита соцработников.

Если собираетесь оформить льготы впервые, нужно будет заполнить заявление, взять справку о доходах членов семьи (касается и не проживающих вместе с субсидиантом - Ред.). Договор аренды жилья понадобится тем, кто хочет получить льготы в съемной квартире. Документы нужно предоставить в органы соцзащиты - лично, почтой или сделать это онлайн.

Как оформить субсидию через интернет

Подавать документы можно через сайт Минсоцполитики, используя электронный ключ. Его выдадут в одном из центров сертификации (ЦСК), все они перечислены на сайте. Среди них - центр ГФС и отделения банков (за ключ в некоторых случаях нужно будет заплатить от 100 грн ежегодно - Ред.).

Получить электронный ключ можно и онлайн. Например, в "Приват 24" в меню нужно кликнуть по строке "Электронная цифровая подпись", а потом скачать сертификат. При этом понадобятся специальные плагины, ссылки на которые указаны на сайте Минсоцполитики.

После получения ключа можно войти в систему, заполнить бланки и подать отсканированные документы, чтобы их предварительно рассмотрели. Также можно сделать это через систему Bank ID. Процедура похожа на получение электронного ключа.

Можно выслать документы электронной почтой: отправить распечатанные, заполненные и отсканированные копии. Но после рассмотрения все равно придется подавать бумажные документы.