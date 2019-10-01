Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько объявила о создании постоянной группы "Балтик плюс" в ПАСЕ. Об этом она написала в своем Facebook.

Помимо Украины в "Балтик плюс" входят Латвия, Литва, Эстония и Грузия. По словам Ясько, первые консультации членов группы проводились в Страсбурге, а следующая встреча состоится в Киеве.

Цель "Балтик плюс" - проведение системной работы по возвращению доверия в ПАСЕ. По мнению участников группы. это доверие было подорвано на летней сессии ПАСЕ, когда организация резолюцией №2292 (2019) восстановила право голоса и другие процедурные права российской делегации.

"Делая это, большинство в ПАСЕ закрыли глаза на постоянные нарушения прав человека, похищения, незаконную оккупацию и аннексию территорий, незаконное заключение граждан государств-членов и войну, которую Российская Федерация все еще ведет против своих соседей", - сказано в заявлении группы.

Первоочередной задачей нового союза Ясько называет продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, части восточной Украины, Грузии и Молдовы. А первым его шагом станет отказ от празднования 70-й годовщины ПАСЕ.

Заявление "Балтик плюс". Фото: Facebook/ lisa.yasko1

Ясько от имени группы пригласила в нее всех, "для кого европейские ценности и выполнения обязательств не пустые слова".

Напомним, в Страсбурге открылась осенняя сессия ПАСЕ, на которую прибыли 4 народных депутата из Украины, несмотря на отказ делегации участвовать в заседаниях Ассамблеи.

Сегодня в ПАСЕ выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что надеется на выполнение Минских соглашений и закрепление формулы Штайнмайера.