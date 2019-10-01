Макрон призвал выполнить "формулу Штайнмайера" и заявил о скорой Нормандской встрече
Во вторник, 1 октября, выступая в ПАСЕ, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он надеется на выполнение Минских соглашений и закрепление формулы Штайнмайера.
Об этом в Facebook сообщил нардеп из фракции "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
"Макрон настаивает на выполнении Минских соглашений и анонсирует скорейшую встречу в Нормандском формате. Говорит, что мы должны выполнить формулу Штайнмайера. На вопрос про аннексию Крыма промолчал или "забыл"", - написал Гончаренко.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", также Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в ближайшие недели саммита в "нормандском формате", и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.
"Речь идет о так называемой "формуле Штайнмайера", о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Донбассе, о Крыме", - сказал Франции.
А отвечая на вопрос по поводу Крыма, Макрон отметил, что решение Франции нацелиться на диалог с Россией не означает, что Париж готов смириться с действиями Москвы в отношении Украины.
Скриншот: Facebook/ Олексій Гончаренко
Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что для достижения и обеспечения мира в ряде регионов планеты, в том числе в Украине, нужна смелость и готовность идти на определенные шаги.
Также мы писали, что представители трехсторонней контактной группы на встрече в Минске 1 октября попробуют со второго раза подписать формулу Штайнмайера.