Во вторник, 1 октября, выступая в ПАСЕ, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он надеется на выполнение Минских соглашений и закрепление формулы Штайнмайера.

Об этом в Facebook сообщил нардеп из фракции "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"Макрон настаивает на выполнении Минских соглашений и анонсирует скорейшую встречу в Нормандском формате. Говорит, что мы должны выполнить формулу Штайнмайера. На вопрос про аннексию Крыма промолчал или "забыл"", - написал Гончаренко.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", также Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в ближайшие недели саммита в "нормандском формате", и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов.

"Речь идет о так называемой "формуле Штайнмайера", о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Донбассе, о Крыме", - сказал Франции.

А отвечая на вопрос по поводу Крыма, Макрон отметил, что решение Франции нацелиться на диалог с Россией не означает, что Париж готов смириться с действиями Москвы в отношении Украины.

Скриншот: Facebook/ Олексій Гончаренко

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что для достижения и обеспечения мира в ряде регионов планеты, в том числе в Украине, нужна смелость и готовность идти на определенные шаги.

Также мы писали, что представители трехсторонней контактной группы на встрече в Минске 1 октября попробуют со второго раза подписать формулу Штайнмайера.