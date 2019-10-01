Французский президент Эмманюэль Макрон во вторник, 1 октября, выступил перед ПАСЕ. Во время речи, посвященной 70-летию Совета Европы, он подчеркнул важность возвращения РФ в организацию. Об этом сообщает RFI.

Как отмечается, выступление Макрона пришлось на времена серьезного кризиса в истории ПАСЕ, вызванного решением восстановить делегацию Москвы в правах, что нанесло серьезный удар по репутации Совета Европы.

"Через 30 лет после падения Берлинской стены, стены нашего общего дома покрылись трещинами, — отметил президент Франции. — Демократия не смогла защитить наших граждан".

Также Эмманюэль Макрон раскритиковал ситуацию в области прав человека в Турции и России.

"Ваша Ассамблея и Комитет министров сделал выбор — вернуть Россию в Совет Европы", — заявил президент Франции, которая сейчас занимает пост председателя в Комитете министров Совета Европы. Он подчеркнул, что в случае другого решения кризис "не мог бы быть разрешен" и закончился бы "плачевными последствиями для наших граждан".

"Был риск, что Россия может покинуть Совет Европы", — отметил Макрон, добавив, что тогда граждане России не смогли бы подавать иски против российского государства в ЕСПЧ.

Как пишет издание, выступление Макрона в ПАСЕ стало если не историческим, то крайне значимым. Французские лидеры посещали Ассамблею и раньше: с речью к депутатам обращались, к примеру, Олланд, Миттеран и Ширак, которого накануне похоронили на кладбище Монпарнасс в Париже. Но именно Эмманюэля Макрона считают одним из ключевых сторонников возвращения России в ПАСЕ, приведшему к серьезному кризису в работе организации. Французские депутаты в июне единогласно поддержали соответствующую резолюцию, вопреки протестам Украины.

За несколько часов до выступления с трибуны ПАСЕ президент Франции провел другую знаковую встречу. В постоянном представительстве Франции при Совете Европы он пожал руку украинскому режиссеру Олегу Сенцову, освобожденному из российской колонии в результате обмена заключенными между Киевом и Москвой.

Перед другими украинцами французскому президенту выступить не удалось: их кресла в ПАСЕ остались незанятыми. Новая делегация, сформированная после удачных для партии Владимира Зеленского президентских выборов, так и не подала заявку на участие в осенней сессии. Рядом с российскими народными избранниками в ПАСЕ отказались сидеть также двое представителей Литвы.

Отсутствие украинцев на этой сессии депутаты из Москвы встретили сдержанно. Лидер делегации Петр Толстой в комментарии РИА Новости отметил, что причиной "некого бойкота" является, вероятно, "задетое самолюбие" тех, кто не смог помешать возвращению России в ПАСЕ.

"Когда любая страна бойкотирует Совет Европы, она себе в ногу стреляет", — заявил политик. Ранее российские парламентарии после лишения права голоса в 2014 году несколько лет отказывались участвовать в ПАСЕ.

Глава украинской делегации Елизавета Ясько же подчеркнула, что отсутствие ее коллег в зале – "демарш", обращенный в первую очередь к президенту Франции. "Необходимо что-то менять или мы продолжим саботировать работу ассамблеи", — заявила Ясько.

Ранее сообщалось, что глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией.