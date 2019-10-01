Известный канадский певец 25-летний Джастин Бибер и его супруга модель Хейли Болдуин провели праздничную свадебную церемонию. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram. Пара официально расписалась в ЗАГСе чуть более года назад. Свадьбу, которуб посетили 154 гостя, молодые сыграли 30 сентября 2019 года.

Любопытно, что после года совместной жизни в официальном статуса, пара отнеслась к свадьбе, как к вечеринке. Джастин Бибер появился на церемонии в рубашке-поло и Хейли в белом мини-платье.

Обмен клятвами прошел в резиденции Montage Palmetto Bluff в Южной Каролине.

Среди гостей были замечены Кендалл Дженнер, Камила Морроне, певица Кэти Перри и другие. Сообщается также, что накануне свадьбы пара устроила репетицию ужина.

Фото: instagram.com/justinbieber

Ранее "Страна" писала о том, что Джастин Бибер рассказал, что впервые провел День благодарения как женатый мужчина.

Также мы сообщали, что Бибер объявил о паузе в карьере, чтобы решить внутренние проблемы.