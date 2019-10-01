Киевская местная прокуратура №5 совместно с СБУ установила личность хулигана, который многократно оставлял ложные сообщения о минировании Оболонского районного суда Киева. Об этом передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый квартирный вор. В отношении него Оболонский районным суд Киева проводит рассмотрение обвинительного акта. Звонками о минировании мужчина пытался оттянуть назначение наказания.

Правоохранители установили, что в 2019 году вор семь раз сообщал о якобы минировании Оболонского райсуда и таким образом сорвал более 100 судебных заседаний.

Шутнику уже выдвинули подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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