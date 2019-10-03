Какой сегодня праздник

Сегодня Всемирный день трезвости, на народном календаре - день Астафия Ветряка, когда по ветру определяют погоду. Именины - у Александров, Михаилов, Олегов и Татьян.

Народные и церковные праздники

Православные отмечают день святого Евстафия Римского. Он был военачальником при императорах Тите и принял христианство после охоты, увидев распятие Спасителя между рогами оленя. Его жена Феопистия и сыновья крестились вместе с ним. Евстафия постигла тяжелая судьба: смерть его слуг, гибель скота, разлука с женой и детьми. Все испытания он вынес мужественно и принял мученическую смерть за свою веру.

В народе - день Ефстафия Ветряка. В этот день погоду угадывали по направлению ветра. Если был северный ветер - будет стужа, если южный - жди тепла и богатого урожая зерновых. Если ветер восточный - будет ясная погода. Если шишки на елях выросли низко - морозы будут ранними. А теплый день с паутиной в воздухе говорил о том, что зима придет нескоро. На Астафия Ветряка свой праздник отмечали мельники, а наши предки заготавливали на зиму позднюю капусту.

Международные праздники

В мире день борьбы с пьянством. Его не учредила ни одна Международная организация, поэтому день не является официальным. Его установили в память об американце Джоне Финче, который всю жизнь посвятил просвещению населения штата и борьбе с пагубными последствиями пьянства.

События и даты

В 1078-м в битве под Черниговом убили князя Изяслава Ярославича.

В 1863 американский президент Авраам Линкольн провозгласил последний четверг ноября Днем благодарения (28 ноября в 2019 году).

В 1891 в Абхазии после землетрясения появилось озеро Амткел.

В 1945 году 10-летний Элвис Пресли получил приз и $5 за исполнение песни "Старая овечка" в конкурсе талантов.

В 1973 в Киеве открыли памятник Лесе Украинке.

В 2003 году на конкурсе красоты "Мисс Тибет" победила 20-летняя Церинг Кьи. Она единственная пришла на конкурс из 10 заявленных претенденток. В итоге и получила титул и приз - $2000.

Известный рэпер ASAP Rocky отмечает сегодня 31-й День рождения. Певице и актрисе Эшли Симпсон - 35 лет. Футболисту Златану Ибрагимовичу - 38 лет. Участнику группы Backstreet Boys Кевину Скотту Ричардсону - 48 лет. Актеру Армену Джигарханяну исполняется 84 года. Певица Гвен Стефани отмечает 50 лет.

Именины

Сегодня День ангела у Александра, Василия, Илариона, Ивана, Михаила, Татьяны, Олега и Федора.