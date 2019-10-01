В сентябре в Киеве наблюдалось достаточно низкое количество осадков, а большую часть времени температура была выше климатической норым. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Сентябрь в столице, по данным метеорологов, был довольно сухим и контрастным по температурным показателям. В обсерватории измерили, что на проспекте Науки выпало 22 мм осадков, что составляет лишь 47% климатической нормы, то есть уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки.

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла + 15,9 градусов, что на два градуса больше климатической нормы. При этом среднедекадные температуры первой и второй декад оказались выше климатической нормы на 4,1 и 2,1 градуса соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней – ее температура на 0,3 градуса ниже нормы.

Самым жарким днем ​​было 3 сентября, когда максимальная температура достигла + 31,3 градуса, а самым холодным – 24 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +2 градусов.

Напомним, климатологи назвали 13 августа самым жарким днем минувшего лета в Киеве.

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