Во вторник, 1 октября 2019 года, между компаниями Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited был окончательно урегулирован спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году. Об этом сообщили в СКМ.

Как отмечается, в рамках соглашения все судебные и иные процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами прекращаются.

СКМ — компания, которая управляет активами украинского бизнесмена Рината Ахметова. Raga Establishment Limited — компания, принадлежащая бизнесмену Денису Горбуненко. Ее кредитовал Дмитрий Фирташ.

"Укртелеком" — крупнейший в Украине оператор фиксированной связи. 92,79% акций компании было продано на приватизационном конкурсе в начале 2011 года. Ее покупателем стала компания Epic (которую позднее переименовали в Raga Establishment Limited) через украинскую дочернюю компанию ООО "ЕСУ".

В 2012 году Epic начала переговоры о продаже "Укртелекома" компании СКМ бизнесмена Рината Ахметова.

В 2013 году сделка состоялась. Продажа "Укртелекома" оценивалась в $860 млн. Однако СКМ заплатил только $100 млн. Это объяснялось тем, что компания-продавец не выполнила инвестиционные обязательства перед государством, взятые при приватизации.

После этого в СКМ решили, что не будут платить Raga последующие транши по сделке и выдвинули встречные требования — разорвать договор о покупке и вернуть первый транш за "Укртелеком".

Затем началось судебное разбирательство, в рамках которого в 2017 году Лондонский арбитраж обязал компанию Рината Ахметова выплатить $760 млн.

Одним из промежуточных решений этого спора стало то, что в декабре 2017 году кипрский суд запретил Ринату Ахметову тратить более 20 тыс. евро в месяц. Кроме того, были заморожены активы олигарха на $820 млн. СМИ сообщали, что речь шла в том числе о его квартире в Лондоне. Только летом 2018 года арест с активов богатейшего украинца был снят.

Ранее сообщалось, что 93% акций компании "Укртелекомом" арестованы из-за долгов перед "Ощадбанком".